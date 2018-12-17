كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ8 لبطولة كأس زايد اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

ستقف نظرية الاحتمالات مع عرب أفريقيا في مواجهة عرب آسيا قبل قرعة دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال التي ستجرى، اليوم الاثنين، في أبوظبي.

وسيحضر تركي عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، مراسم القرعة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات 17:00 بتوقيت السعودية و16:00 بتوقيت القاهرة، وستنقلها على الهواء مباشرة قناة أبوظبي الرياضية.

وتأهلت أندية النجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والمريخ السوداني والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري إلى دور الثمانية من عرب أفريقيا، مقابل الوصل الإماراتي، والهلال والأهلي السعوديين من عرب آسيا.

ورغم قوة الهلال، حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي، وكذلك منافسه المحلي الأهلي وتحقيق الوصل مفاجأة كبرى بإقصاء الأهلي المصري -بطل أفريقيا ثماني مرات- من دور الستة عشر، إلا أن عرب أفريقيا الأقرب لحصد اللقب.

وباستثناء الاتحاد السكندري المصري الذي تدعمه جماهير غفيرة تتخذ من المدينة الساحلية معقلًا لها فإن الأندية الأربعة الأخرى ممثلة قارة أفريقيا تتمتع بشعبية وقدرات فنية كبيرة وحققت الكثير من الألقاب المحلية والقارية.

#قرعة_كاس_زايد_للاندية_الابطال ⚽️????

المكان: العاصمة الإماراتية #ابوظبي

الزمان: اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018

التوقيت: الساعة الـ 00 : 6 مساءً بتوقيت أبوظبي – الساعة الـ 00 : 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة .. pic.twitter.com/0wyxyNqvF5 — وطني الرياضي (@WataniSport) December 17, 2018

الرجاء البيضاوي توج قبل أيام بلقب كأس الاتحاد الأفريقي على حساب فيتا كلوب الكونغولي ومولودية هو أحد أقطاب الكرة الجزائرية الكبرى ورقم صعب في القارة السمراء، فضلًا عن شعبية المريخ الكبيرة في السودان وألقابه المحلية الكثيرة.

كما أن النجم الساحلي ليس غريبًا عن منصات التتويج حيث توج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية أيضًا لذلك فوجود خمسة أندية أفريقية يدعم فرصها في مواجهة الهلال والأهلي والوصل.

وما يزيد من فرص عرب أفريقيا في التتويج باللقب أن القرعة ستكون مفتوحة أي أن الهلال والأهلي قد يصطدمان مبكرًا ما يقلص فرص عرب آسيا في التتويج باللقب.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، بينما من المنتظر أن تستضيف الإمارات في أبريل/ نيسان المقبل المباراة النهائية للمسابقة.