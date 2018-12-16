تركي آل الشيخ يكشف عن مجسم “كأس زايد” للأندية الأبطال بحضور محمد بن زايد (صورة)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية صورة كشف فيها عن التصميم النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، يحملها مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وقال آل الشيخ في الصورة “كأس الغالي مع الغالي” في إشارة إلى اسم كأس زايد والشيخ محمد بن زايد.

كاس الغالي مع الغالي????????????????????????♥️ pic.twitter.com/WLNaUDOAO4 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

وتتوجه أنظار عشاق كرة القدم لمتابعة نتيجة قرعة كأس زايد للأندية الأبطال في مدينة أبوظبي.

وبعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية في كأس العرب للأندية الأبطال ستسحب قرعة الأدوار المقبلة من المسابقة، التي ينال بطلها ستة ملايين دولار؛ بعد تعديلات في شكلها من الاتحاد العربي.

وستكون قرعة كأس العرب مفتوحة ويمكن مثلًا للهلال متصدر الدوري السعودي أن يواجه غريمه المحلي الأهلي.

وإلى جانب الفريقين السعوديين ستضم القرعة أيضًا النجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والوصل الإماراتي والمريخ السوداني والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، بينما من المنتظر أن تستضيف الإمارات في أبريل نيسان المباراة النهائية للمسابقة التي أطلق عليها هذا العام “كأس زايد للأندية الأبطال”.

وأكد الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” على الميعاد، مغردًا: “بحضور معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي غدًا مراسم قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس زايد.