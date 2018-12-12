موعد قرعة دور الـ8 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال

حدد الاتحاد العربى لكرة القدم موعد قرعة دور ربع النهائية للأندية المتأهلة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأكد الاتحاد العربي، إقامة قرعة دور الـ8 من البطولة العربية يوم 17 ديسمبر الجاري، في العاصمة السعودية “الرياض”.. كما تشهد تحديد مواعيد مواجهات نصف النهائي والمباراة النهائية.

وانضم الرجاء البيضاوي المغربي إلى الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد تغلبه، أمس الثلاثاء، على ضيفه الإسماعيلي المصري بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في إياب دور الـ16 من البطولة.

وأصبحت قائمة الأندية التي حجزت مقعدها في دور الثمانية بكأس زايد تضم 8 هي “الرجاء المغربي، المريخ السوداني، الهلال السعودي، أهلي جدة، الاتحاد السكندري، الوصل الإماراتي، مولودية الجزائر، والنجم الساحلي التونسي”.