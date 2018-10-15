المنتخب الأردني يخسر أمام منافسه الكرواتي استعدادًا لكأس آسيا 2019 (فيديو)

خسر المنتخب الأردني 1/2 أمام منافسه الكرواتي، الإثنين، في إطار استعدادات النشامى للمشاركة في كأس آسيا 2019، في الإمارات، مطلع العام المقبل.

وتقدم المنتخب الكرواتي عبر مدافع دوماجوف فيدا، بضربة رأس، في الدقيقة 23، وأضاف ماتيغ ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 61، في حين سجل البديل بهاء فيصل هدف التقليص للأردن في الدقيقة 72.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الأردن ومدربه فيتال بوركلمانز للمشاركة في كأس آسيا.

ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أستراليا، وسوريا، وفلسطين.

وهذه أول مباراة تجمع المنتخبين منذ تأسيسهما.

يشار إلى أن المنتخب الكرواتي هو ثاني كأس العالم 2018 في روسيا قبل نحو 3 أشهر، ومصنف الرابع على مستوى العالم، في حين أن المنتخب الأردني تصنيفه 110 على مستوى العالم.