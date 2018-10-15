الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وكرواتيا ‎

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المنتخب الكرواتي هو ثاني كأس العالم 2018 في روسيا، ومصنف الرابع على مستوى العالم، في حين أن المنتخب الأردني تصنيفه 110 على مستوى العالم.

