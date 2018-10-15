الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وكرواتيا ‎

يخوض المنتخب الأردني مباراة ودية أمام منافسه الكرواتي، اليوم الإثنين، في إطار استعدادات النشامى لكأس آسيا 2019، التي تقام في الإمارات، مطلع العام المقبل.
وتلعب المباراة، اليوم الإثنين، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.
وتبث مباراة الأردن وكرواتيا على قناة الأردن الرياضية.
وهذه أول مباراة تجمع المنتخبين منذ تأسيسهما.
ويشارك المنتخب الأردني في كأس آسيا في المجموعة الثانية إلى جانب قيرغيزستان، وأستراليا وسوريا.
يشار إلى أن المنتخب الكرواتي هو ثاني كأس العالم 2018 في روسيا قبل نحو 3 أشهر، ومصنف الرابع على مستوى العالم، في حين أن المنتخب الأردني تصنيفه 110 على مستوى العالم.