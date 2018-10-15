أهداف مباراة الأردن وكرواتيا.. النشامى يتأخرون 1/2 (فيديو)

سجل دوماجوف فيدا الهدف الأول لمنتخب بلاده كرواتيا، في المباراة التي تجمعه مع منافسه المنتخب الأردني اليوم الإثنين، وديًا.

وجاء هدف المدافع فيدا بضربة رأس في الدقيقة 23 من الشوط الأول، مستغلًا كرة ركنية.

وأضاف ماتيج ميتروفيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 63.

وقلص بهاء فيصل النتيجة للأردن في الدقيقة 73.

وهذه أول مباراة تجمع المنتخبين منذ تأسيسهما.

ويشارك المنتخب الأردني في كأس آسيا في المجموعة الثانية إلى جانب قيرغيزستان، وأستراليا وسوريا.

يشار إلى أن المنتخب الكرواتي هو ثاني كأس العالم 2018 في روسيا قبل نحو 3 أشهر، ومصنف الرابع على مستوى العالم، في حين أن المنتخب الأردني تصنيفه 110 على مستوى العالم.