جدل بعد إلقاء بغداد بونجاح قميص السد القطري على الأرض‎ (فيديو وصور)

جدل بعد إلقاء بغداد بونجاح قميص السد القطري على الأرض‎ (فيديو وصور)

بغداد بونجاح يتصدر قائمة هدافي الدوري القطري برصيد 15 هدفًا، منها 7 أهداف في مباراة واحدة، في فوز السد 10/1 على العربي.

المصدر: فريق التحرير

أثار المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري الجدل، بعدما ألقى قميص فريقه على الأرض، في مباراة فريقه أمام السيلية، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المحلي.

وسجل بغداد بونجاح الهدف الأول في الدقيقة 66، لكن عبدالقادر باكور أهدر التعادل للسيلية من ركلة جزاء في الدقيقة 87؛ ليبقى السد في المركز الثاني، ويتأخر بنقطتين عن الدحيل المتصدر الذي يملك 19 نقطة.

وتعرض المهاجم الجزائري لانتقادات كبيرة، إذ قال الإعلامي القطري خالد جاسم إن شعار السد أكبر وأسمى من بونجاح، وعليه أن يحترم القميص سواء كان غاضبًا على زملائه أو الحكم هذا لا يهم.

كما هاجم بعض جماهير السد بونجاح عبر “تويتر”، في حين دافع عنه اللاعب العراقي يونس محمود الذي أكد أن بونجاح لاعب عاطفي، وانفعل فقط بسبب النتائج السيئة.

ويتصدر بغداد بونجاح قائمة هدافي الدوري القطري برصيد 15 هدفًا، منها 7 أهداف في مباراة واحدة، في فوز السد 10/1 على العربي.

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