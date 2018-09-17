حكيم شاكر: تعرضت لتهديدات بعد كشفي وجود فساد في تعاقد كاتانيتش لتدريب منتخب العراق

نفى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، وجود أي شبهة فساد مالي في مسألة تعاقده مع الاتحاد العراقي، مشددًا على أنه لم يتقاضَ أحد من أعضاء اتحاد الكرة دولارًا واحدًا منه.

وكان مدرب المنتخب العراقي السابق، حكيم شاكر، قال في تصريحات لبرنامج “ستوديو الجماهير”، إن هناك وجود فساد مالي في صفقة التعاقد مع كاتانيتش.

ودعا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، شاكر للكشف عن اسم الشخص المتورط بصفقة المدرب الأجنبي، قبل أن يستجيب المدرب لطلب رئيس الاتحاد بكشف تفاصيل القضية كافة، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.

لكن شاكر عاد وشدد عن تعرضه لتهديدات بسبب تصريحاته، قائلًا: “تعرضت للتهديد بعد كشف خفايا صفقة كاتانيتش.. وسأعلن الأدلة على الهواء مباشرة وبالأسماء، كعراقي بعيد عن المهنة عندما وصلت لي المعلومة وجدت هناك خللًا وصرحت به، لكن البعض هددني ووقفوا أمام منزلي وأرسلوا رسائل لهاتفي”.

وأشار مدرب منتخب العراق السابق: “عندما يكون هناك أشخاص كثيرون في الصفقة، فهناك استفادة مادية في الموضوع، وأنا لا أقصد لجنة المنتخبات التي قامت بالتعاقد مع المدرب، ولكنني أقصد أحد الأشخاص مع اللجنة”.

من جانبه، قال كاتانيتش ردًا على سؤال النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، شرار حيدر، وبحسب مقطع فيديو نشره الاتحاد: “أنا لا أعرف أحدًا، وليست لدي معرفة بأي مؤسسة في العراق، سوى مدير أعمالي الإيراني بهروز ولا صحة لتسلمي فقط 450 ألف من قيمة عقدي، وجميع الأموال المخصصة لعقدي سأرسلها لحسابي الخاص في بلدي”.

وأضاف: “أكرر أنا لا أعرف أحدًا وأتفاجأ من هذا الكلام البذيء بحقي؛ لأنه ليس لدي أي علم بأي مؤسسة ولا أعرف من اتحاد الكرة سوى الوفد المفاوض الذي مثله أعضاء اللجنة شرار حيدر وغالب الزاملي وفالح موسى، إضافة لرئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ولم يتقاضَ أحد دولارًا واحدًا مني”.