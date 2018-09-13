الاتحاد الكويتي يعتمد فوز النصر على القادسية 3/0

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرار لجنة المسابقات بفوز النصر 3/0 على القادسية في الدوري، نهاية الشهر الماضي، بعدما أشرك القادسية لاعبًا لا يحق له اللعب.

وقال الاتحاد في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، إن مجلس إدارته صدّق على القرار المتعلق بالمباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية للمسابقة.

وأشرك القادسية في هذه المباراة لاعبه رضا هاني غير المعتمد في قائمة الفريق بالمباراة، حسب لوائح لجنة المسابقات، ما دفع النصر للاحتجاج رسميًا عقب اللقاء، وطالب باحتساب النتيجة لصالحه وهو ما تم بالفعل رغم فوز القادسية 3/0.

ويتصدر الكويت حامل اللقب المسابقة برصيد 6 نقاط من مباراتين، متساويًا مع النصر والسالمية وكاظمة، فيما تراجع القادسية، بعد هذا القرار، للمركز الثامن برصيد نقطة واحدة.