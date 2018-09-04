جدل واسع في الكويت لاعتبار القادسية خاسرًا أمام النصر بسبب اللاعب رضا هاني (فيديو)

اعتبرت لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم نادي القادسية خاسرًا أمام النصر ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الكويتي رغم فوز القادسية بثلاثة أهداف دون رد بعد شكوى تقدم بها العنابي.

وقبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم شكوى نادي النصر، بعد مخالفة القادسية للوائح إذ أشرك اللاعب رضا هاني بديلًا في المباراة رغم أنه ليس مسجلًا بالقائمة التي تلقاها حكام المواجهة.

صُـــــــــــــــورة ..

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نص القرار الرسمي الذي

تم تغيير نتيجة مباراة#القادسية ضد النصر

بناء عليه

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لجنة المسابقات أكدت عدم

تسجيل اللاعب رضا هاني

ضمن قائمة لاعبي الأصفر

الأساسية و الإحتياطية

لمواجهة العنابي !!

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خطأ فادح يتحمّله الإداري

الذي سجّل هذه البيانات

مع الأسف ..

• pic.twitter.com/bFLQyqzq63 — قـدسـاوي ذهـبـي (@qadsiaqq8) September 3, 2018

وتسبب قرار لجنة المسابقات في جدل واسع بالأوساط الكويتية الرياضية.

وقال يوسف عبدالله البيدان :”لا يجوز اعتبار عدم الإشارة لاسم رضا هاني بالسكور شيت على أنه بيانات غير صحيحة، فالمقصود بيانات تُؤثر على سير ومجريات المباراة أو ما يترتب عليها من آثار، لأن الأصل كرنيه اللاعب ووجود إسمه من ضمن القائمة، وعدم وضع ( علامة ) أمام اسم اللاعب لا يرتقي إلى عقوبة قلب النتيجة”.

“في حال عدم تطابق رقم قميص اللاعب مع البيانات المكتوبة بالسكورشيت، عقوبتها غرامة مالية، وإذا لم يضع علامة أمام اسم اللاعب تقلب النتيجة 3/0، كلا الأمرين بيانات غير صحيحة فالأولى غرامة وفي الثانية قلب نتيجة !!”.

القادسية يخاطب اتحاد الكرة بشأن بطلان طعن نادي النصر لعدم سداد رسوم الطعن المقدم من قبل نادي النصر pic.twitter.com/TgeHRrPwDE — نادي القادسية (@QadsiaClub) September 3, 2018

وقال لاعب القادسية السابق محمد بنيان “لماذا لم يستبعد الحكم الرابع اللاعب رضا هاني من الجلوس على دكة البدلاء !؟”.

وغرد عبدالله الشلاحي :”سؤال لأصحاب العقول .. كيف دخل رضا هاني الملعب من قبل بداية المباراة بنصف ساعة إلى انتهاء المباراة ؟ بأي صفة ؟ لاعب ؟ منسق إعلامي ؟ إداري ؟ دكتور ؟ صحافي ؟”.

ورد أمين سر نادي القادسية حـسـن أبـوالـحـسـن “الاتحاد يُحارب ويستهدف نادي القادسية، نؤكد استنادنا للمادة 33 وليس 63 من لائحة المسابقات المحلية لا يوجد خطأ إداري في تسجيل اللاعب رضا هاني بقائمة اللاعبين بل الخطأ من طاقم الحكام”.

اتصال خالد الشمري رئيس لجنة المسابقات حول موضوع اللاعب “رضا هاني”#بين_الشوطين pic.twitter.com/WrgFFRqfkY — برنامج بين الشوطين (@BSKtv3) September 3, 2018

وغرد الإعلامي أحمد الفضلي :”المادة ٦٣تكلمت عن المعلومات المغلوطة وعن اللاعب اللي عنده عقوبه رضا هاني مو محطوط أي معلومه عنه وهذا خطأ حكم المباراة”.