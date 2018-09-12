المريخ يهزم الهلال في الدوري السوداني (شاهد أهداف المباراة) ‎

اجتاز فريق المريخ، ضيفه وغريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية في المرحلة النهائية بالدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

سيطر المريخ على مجريات الشوط الأول، وحصل لاعبوه على ضربتي جزاء نجح في إحرازهما أحمد آدم وأحمد حامد التش في الدقيقتين 6 و45 من زمن اللقاء.

وحاول الهلال العودة إلى اللقاء في الشوط الثاني، وكثّف هجومه، ولم ينجح سوى في تقليص الفارق بهدف من ضربة جزاء أيضًا عن طريق وليد بخيت في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر المريخ الترتيب برصيد 22 نقطة من 9 جولات بالمرحلة النهائية، فيما تجمد رصيد الهلال عند 18 نقطة من 7 مباريات فقط.

ويحمل الهلال لقب آخر مسابقتين، وهو أكثر من توّج به بـ 30 مرة.