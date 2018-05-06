الهلال السوداني يسقط أمام نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

سقط الهلال السوداني أمام نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) بنتيجة 1/0.

وأحرز نهضة بركان هدفه مبكرًا جدًا عبر المهاجم النيجيري كودغو في الدقيقة الثانية.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة، في حين يتذيل الهلال السوداني الترتيب دون نقاط.

وتقام مساء اليوم مباراة المصري البورسعيدي المصري مع يونياو دو سونغو من موزمبيق لحساب المجموعة نفسها.

ويلتقي الهلال مع المصري البورسعيدي يوم 16 مايو الجاري.