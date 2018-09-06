بعدما اعتبر خاسرًا.. هل يعتمد اتحاد الكرة الكويتي فوز القادسية على النصر؟ (فيديو)

قال الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية مقدم برنامج الديربي إن اتحاد الكرة الكويتي سيلغي قرار لجنة المسابقات التي قلبت فوز القادسية على النصر، باعتبار الأول خاسرًا بثلاثة أهداف دون رد لإشراكه لاعبًا غير مقيد بقائمة المباراة التي سلمت للحكام.

مقدم برنامج الديربي قال خلال برنامجه “وصلني خبر أن اتحاد الكرة سيلغي قرار لجنة المسابقات ويعيد النتيجة لصالح القادسية”.

كان القادسية قد حقق الفوز خلال مباراة الجولة الثانية بالدوري الكويتي بثلاثة أهداف دون رد.

فيديو / عبدالعزيز عطية: وصلني خبر أن اتحاد الكرة سيلغي قرار لجنة المسابقات ويعيد النتيجة لصالح #القادسية 3-0. pic.twitter.com/PvcG9xE5L0 — المجلس (@Almajlliss) September 5, 2018

واعتبرت لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم نادي القادسية خاسرًا أمام النصر ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الكويتي رغم فوز القادسية بثلاثة أهداف دون رد بعد شكوى تقدم بها العنابي.

وقبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم شكوى نادي النصر، بعد مخالفة القادسية للوائح إذ أشرك اللاعب رضا هاني بديلًا في المباراة رغم أنه ليس مسجلًا بالقائمة التي تلقاها حكام المواجهة.

وتسبب قرار لجنة المسابقات في جدل واسع بالأوساط الكويتية الرياضية.

وقال يوسف عبدالله البيدان :”لا يجوز اعتبار عدم الإشارة لاسم رضا هاني بالسكور شيت على أنه بيانات غير صحيحة، فالمقصود بيانات تُؤثرعلى سير ومجريات المباراة أو ما يترتب عليها من آثار، لأن الأصل كرنيه اللاعب ووجود اسمه من ضمن القائمة، وعدم وضع ( علامة ) أمام اسم اللاعب لا يرتقي إلى عقوبة قلب النتيجة”.

في حال عدم تطابق رقم قميص اللاعب مع البيانات المكتوبة بالسكورشيت، عقوبتها غرامة مالية، وإذا لم يضع علامة أمام اسم اللاعب تقلب النتيجة 3/0، كلا الأمرين بيانات غير صحيحة فالأولى غرامة وفي الثانية قلب نتيجة !!”.

وقال لاعب القادسية السابق محمد بنيان “لماذا لم يستبعد الحكم الرابع اللاعب رضا هاني من الجلوس على دكة البدلاء !؟”.

وغرد عبدالله الشلاحي :”سؤال لأصحاب العقول .. كيف دخل رضا هاني الملعب من قبل بداية المباراة بنصف ساعة إلى انتهاء المباراة ؟ بأي صفة ؟ لاعب ؟ منسق إعلامي ؟ إداري ؟ دكتور ؟ صحافي ؟”.

ورد أمين سر نادي القادسية حـسـن أبـوالـحـسـن “الاتحاد يُحارب ويستهدف نادي القادسية، نؤكد استنادنا للمادة 33 وليس 63 من لائحة المسابقات المحلية لا يوجد خطأ إداري في تسجيل اللاعب رضا هاني بقائمة اللاعبين بل الخطأ من طاقم الحكام”.