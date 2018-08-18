القادسية يتوّج بالسوبر الكويتي للمرة الخامسة بالفوز على الكويت

توّج فريق القادسية، اليوم السبت، بلقب كأس السوبر الكويتي للمرة الخامسة في تاريخه، إذ تغلب على نظيره الكويت بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة المحلية.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الإثارة حيث تمكن الكويت من التقدم بهدف عن طريق جمعة سعيد في الدقيقة 53.

لحظة تتويج الزعيم الملكـي

بـطلاً لـ كٱس السوبـر الكـويـتي (5)

. pic.twitter.com/gUOaoqiePc — القــادسيه الكـويتـي (@QADSYA) August 18, 2018

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بخمس دقائق، أدرك القادسية التعادل عن طريق الكاميروني رونالد.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، تمهيدًا لخوض شوطين إضافيين، شهدت الدقيقة 92 تسجيل رونالد الهدف الثاني له ولفريقه، ليخرج القادسية فائزًا باللقب.