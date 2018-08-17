هدف غير شرعي للوحدات يتسبب بانسحاب الجزيرة من المسابقات المحلية في الأردن (فيديو)

أعلن محمد المحارمة رئيس نادي الجزيرة انسحاب فريقه من جميع المسابقات الأردنية المحلية بكرة القدم، والاكتفاء بالمشاركة الآسيوية، وذلك عقب انتهاء مباراة الجزيرة أمام الوحدات في كأس الكؤوس الأردنية، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وبحسب قناة الأردن الرياضية، فإن المحارمة أعلن عقب انتهاء المباراة انسحاب فريقه من الدوري الأردني والمسابقات المحلية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ورفض لاعبو الجزيرة المشاركة في حفل التتويج عقب انتهاء المباراة؛ احتجاجًا على التحكيم، بعدما احتسب الحكم هدفًا غير شرعي للوحدات، إذ خرجت الكرة من محيط الملعب قبل وصولها إلى اللاعب سعيد مرجان.

واعترض لاعبو الجزيرة كثيرًا على قرارات الحكم، لكنه أصر على احتساب الهدف وسط انتقادات لاذعة له ولطاقمه المساعد، بعد أن ظهر بوضوح خروج الكرة من الملعب قبل وصولها لمرجان مسجل الهدف.

وحسم الوحدات المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما خطف اللاعب صالح راتب هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.