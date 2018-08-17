الوحدات يقهر الجزيرة ويتوّج بلقب كأس الكؤوس الأردني (فيديو)

قلب نادي الوحدات تأخره 0/1 أمام منافسه الجزيرة إلى فوز 2/1، ليتوّج بلقب كأس الكؤوس الأردني، اليوم الجمعة.

ووجد الوحدات نفسه متأخرًا 0/1 بعد أقل من دقيقتين على بداية المباراة بعد أن تقدم الجزيرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة 1/0.

ونجح الوحدات في إدراك التعادل في الدقيقة 63 بهدف سجله سعيد مرجان، لكن الإعادة أظهرت أن الكرة تجاوزت خط المرمى، وكان يتوجب على الحكم احتساب ركلة مرمى.

وخطف الوحدات الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع عبر لاعبه صالح راتب.