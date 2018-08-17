الوحدات يقهر الجزيرة ويتوّج بلقب كأس الكؤوس الأردني (فيديو)

قلب نادي الوحدات تأخره 0/1 أمام منافسه الجزيرة إلى فوز 2/1، ليتوّج بلقب كأس الكؤوس الأردني، اليوم الجمعة.
ووجد الوحدات نفسه متأخرًا 0/1 بعد أقل من دقيقتين على بداية المباراة بعد أن تقدم الجزيرة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة 1/0.
ونجح الوحدات في إدراك التعادل في الدقيقة 63 بهدف سجله سعيد مرجان، لكن الإعادة أظهرت أن الكرة تجاوزت خط المرمى، وكان يتوجب على الحكم احتساب ركلة مرمى.
وخطف الوحدات الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع عبر لاعبه صالح راتب.
في الدقيقة الأولى.. #الجزيرة يتقدم بهدف في مرمى #الوحدات#الوحدات_الجزيرة#كأس_الكؤوس_الأردني#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/wHlHy9CVsq
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أغسطس ٢٠١٨
#الوحدات يعود إلى المباراة بتسجيله هدفاً في مرمى #الجزيرة واعتراض كبير حول صحته#الوحدات_الجزيرة#كأس_الكؤوس_الأردني – المناصير#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NXQ2YIOq2h
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أغسطس ٢٠١٨
البديل صالح راتب يسجل هدف الفوز لصالح #الوحدات في مرمى #الجزيرة بالوقت القاتل#الوحدات_الجزيرة#كأس_الكؤوس_الأردني – المناصير#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/aEiNmkp8mb
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أغسطس ٢٠١٨
لحظة تتويج #الوحدات ببطولة كأس الكؤوس الأردني للمرة الـ13 في تاريخه..#الوحدات_الجزيرة#كأس_الكؤوس_الأردني – المناصير#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/rN38IAyMpO
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أغسطس ٢٠١٨