اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الكويت

قررت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل مؤقت.

ووفقًا لـ “الشرق الأوسط”، فإن اللجنة الأولمبية الدولية قررت رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل مؤقت، حتى نهاية سبتمبر المقبل، بشرط مضي السلطات الكويتية في الإصلاحات والتعديلات التي تضمن عدم التدخل السياسي.

كما قررت اللجنة الأولمبية الدولية إعادة نظيرتها الكويتية برئاسة طلال الفهد للسيطرة على مقاليد الأمور مرة أخرى، وذلك بعد أن منحت الحكومة الكويتية مهلة أخيرة حتى اليوم لإعادة النشاط.

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف على الكويت العام 2015.