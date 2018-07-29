رسميًا.. الكرواتي روميو جوزاك مدربًا للمنتخب الكويتي الأول والأولمبي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الكرواتي روميو جوزاك، لقيادة المنتخبين الأول والأولمبي لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وقال رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، إنه سيكون هناك مساعدون أجانب للمدرب، بالإضافة إلى مدربين محليين.

وسيتواجد جوزاك مع المنتخب الأولمبي في معسكره في ميونيخ مطلع أغسطس المقبل، استعدادًا للتصفيات الأولية لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2020.

وذكر أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين واحدة مع أستراليا في 15 أكتوبر المقبل، في حين سيتم الإعلان عن الأخرى لاحقًا.