خليجي 23.. منتخب الكويت يخسر أمام عُمان ويودع البطولة من الدور الأول

ودع منتخب الكويت صاحب الضيافة منافسات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد الخسارة 1/0 من عُمان اليوم الإثنين.

والهزيمة هي الثانية على التوالي للكويت التي خسرت 2/1 من السعودية في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لتتذيل الترتيب.

جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 58 لتعوض عُمان خسارتها 1/0 من الإمارات وتحصد أول 3 نقاط.

وكانت السعودية تعادلت مع الإمارات بدون أهداف في وقت سابق اليوم ليتقاسما الصدارة برصيد 4 نقاط. وبذلك تأجل حسم بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي إلى الجولة الأخيرة.