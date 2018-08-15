القناة الرياضية الأردنية تعد جماهيرها بمفاجآت قوية مع انطلاق الدوري

زفت القناة الرياضية الأردنية نبأ سعيدًا لجماهيرها بتجهيزها لبث مباريات الدوري الأردني المقرر انطلاقه فى 23 أغسطس الجاري، من خلال البث بالتقنية عالية الجودة HD.

ووفقًا لما ذكرته تقارير اليوم الأربعاء، تجرى تحضيرات استثنائية وتجهيزات كبيرة لانطلاقة الموسم المقبل، ولقاء كأس الكؤوس الذي سيجمع فريق الوحدات والجزيرة مساء يوم الجمعة.

وذكرت القناة عبر الحساب الرسمي لها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الإعلان عن التردد الجديد سيتم خلال الاستوديو التحليلي قبل ساعة ونصف من انطلاق مباراة كأس الكؤوس.

تحضيرات استثنائية وتجهيزات كبيرة لانطلاق الموسم المقبل ولقاء كأس الكؤوس بين الوحدات والجزيرة …دائما عبر القناة الأولى… Posted by ‎قناة الاردن الرياضية‎ on Wednesday, August 15, 2018

ويستهل الوحدات “حامل اللقب”، مشواره ببطولة دوري المحترفين الأردني، الذي سيبدأ اعتبارًا من 23 آب/ أغسطس المقبل، بمواجهة السلط، الصاعد حديثًا لمصاف الأندية المحترفة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة بالأسبوع الأول، إذ سيحل الفيصلي ضيفًا على شباب العقبة، في حين يلتقي الأهلي نظيره الجزيرة، ويلعب الرمثا مع الصريح، والبقعة أمام الحسين، ويستضيف ذات راس شباب الأردن.

وأسفرت أيضًا عن لقاء مرتقب ومبكر يجمع الوحدات والفيصلي في الأسبوع الخامس، وكذلك لقاء الفيصلي والرمثا الذي سيقام في الأسبوع الثالث.

وينتظر أن يحدد الاتحاد الأردني لكرة القدم في الأيام المقبلة المواعيد الرسمية، والملاعب التي سوف تقام عليها المباريات.