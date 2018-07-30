بسبب تزوير أعمار اللاعبين.. إعفاء مدرب منتخب العراق للناشئين وجهازه المعاون

‏قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إعفاء مدرب منتخب الناشئين، علي هادي، وجهازه المعاون من مهمته فورًا، وذلك بعد فضيحة إيقاف اللاعبين المزورين.

وقال عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه تقرر، بالإجماع، إقالة الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، بعد إيقاف 9 لاعبين من الفريق، بسبب التلاعب بأعمارهم، وفق جوازات سفر غير شرعية.

وأشار مسعود إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يرفع شعار محاربة التزوير في أعمار اللاعبين.

يشار إلى أن سلطات مطار بغداد الدولي أوقفت 9 لاعبين من منتخب الناشئين، وصادرت جوازات السفر الخاصة بهم، بداعي التزوير، كما منعتهم من السفر إلى الأردن، للمشاركة في بطولة غرب آسيا.