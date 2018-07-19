وفاة سعيد شقم رئيس النادي الأهلي الأردني

تُوفِّي اليوم الخميس، سعيد شقم، وزير الشباب والرياضة الأردني الأسبق، ورئيس النادي الأهلي الأردني، عن عمر 68 عامًا.

ونعى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، شقم، مشيرًا إلى الخدمات الكبيرة التي قدّمها لوطنه في كافة المواقع التي عمل بها.

ويعد سعيد شقم أحد أهم الشخصيات الرياضية والشبابية في الأردن.

وعبّرت الأسرة الرياضية والشبابية في الأردن عن تعازيها الحارة، بوفاة شقم الذي كان نموذجًا يحتذى به في الوفاء والعطاء وحب الوطن.

وشغل شقم منصب وزير الشباب والرياضة منذ العام 1999 وحتى العام 2001، كما تولى رئاسة النادي الأهلي، علمًا أنه لاعب كرة سلة سابق في الأهلي أيضًا والمنتخب الوطني، وهو عضو سابق في الاتحاد الأردني لكرة السلة.