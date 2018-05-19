فوز كبير للسالمية الكويتي في البطولة العربية

تصدر السالمية الكويتي المجموعة الثانية في تصفيات كأس العرب للأندية الأبطال، عقب فوزه الكبير 4/0 على أساس تليكوم من جيبوتي، الجمعة.

وبدأ السالمية المباراة بقوة وسجل عن طريق فيصل العنزي وفراس الخطيب في أول 9 دقائق، ثم أضاف عدي الصيفي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

واختتم حامد الرشيدي الأهداف بعد مشاركته مباشرة بدلًا من الخطيب إذ انفرد بالمرمى وسجل بهدوء في الدقيقة 74.

وأصبح رصيد السالمية 3 نقاط في صدارة المجموعة، ويتقدم بنقطتين على الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي.

وفي وقت سابق اليوم تعادل الاتحاد 1/1 مع الفتح الرباطي في مباراة أخرى أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية في السعودية.

وتقدم الفريق المغربي بهدف مروان لوداني بعد مرور 12 دقيقة، قبل أن يدرك رزاق سيسي التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 28.

وسيلتقي الاتحاد مع السالمية في الجولة الثانية، يوم الاثنين، ويلعب الفتح مع أساس وتختتم التصفيات يوم الخميس ويتأهل البطل لدور 32 الذي ينطلق في أغسطس وتستمر البطولة حتى أبريل 2019.