الاتحاد السكندري يتعادل مع الفتح الرباطي المغربي في تصفيات البطولة العربية للأندية (فيديو)

تعادل الاتحاد السكندري المصري مع الفتح الرباطي المغربي 1-1، اليوم الجمعة، ضمن المجموعة الثانية بتصفيات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، والمقامة حاليًا بمدينة الملك عبدالله الرياضية في السعودية.

تقدم الفريق المغربي بهدف مروان لوداني بعد مرور 12 دقيقة قبل أن يدرك رزاق سيسي التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 28.

???? || شاهد ملخص أهداف ⚽ مباراة:

????????الاتحاد السكندري 1

???????? اتحاد الفتح 1#البطولة_العربية_للاندية#KSA_SPORTS pic.twitter.com/WvktV70tMD — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٨ مايو ٢٠١٨

وسيلتقي الاتحاد مع السالمية الكويتي في الجولة الثانية للتصفيات، يوم الإثنين المقبل، ثم يلتقي يوم الخميس المقبل مع اساس تليكوم من جيبوتي في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويتأهل صاحب أعلى رصيد من النقاط من الفرق الأربعة في كل مجموعة من المجموعتين إلى دور 32.

وتنطلق منافسات دور الـ32 في أغسطس/ آب المقبل وتستمر البطولة حتى أبريل/ نيسان 2019.

وتلعب البطولة بنظام خروج المهزوم بداية من دور 32 مع خوض مباراتي ذهاب وإياب حتى الدور النهائي.