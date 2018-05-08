غضب عارم بين الحكام الكويتيين قبل مباراة العربي والكويت بنهائي كأس الأمير (صور)

انتاب حكام كرة القدم الكويتية، حالة من الغضب العارم؛ عقب إسناد مباراة نهائي كأس الأمير التي تقام مساء اليوم، بين العربي والكويت، لطاقم تحكيم سعودي يقوده شكري الحنفوش .

وأعلنت لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي، اليوم الإثنين، تعيين طاقم تحكيم دولي سعودي، لإدارة نهائي كأس أمير الكويت، التي تجمع العربي والكويت، وتقام، غدًا الثلاثاء، على استاد جابر الدولي.

الحكم الكويتي السابق والمحلل التحكيمي بتلفزيون الكويت القناة الثالثة الرياضية مشعل العسعوسي مستوى التحكيم المحلي النازل هو سبب الاستعانة بالحكم الأجنبي ⚽ pic.twitter.com/CBkdf0tXve — هيدو (@hedoo1982) May 7, 2018

ويضم طاقم التحكيم السعودي شكري حنفوش، ويساعده بدر الشمراني وفيصل القحطاني.

ويأتي تعيين طاقم تحكيم سعودي لإدارة المباراة بعد أن طلب نادي العربي تعيين حكم غير محلي.

وغرد الحكم الكويتي حمد بو جروة بعد إعلان إسناد المباراة للحكم السعودي :”تم نحر الحكم الكويتي بنجاح”.

الحكم الكويتي ينتظر نهاية الموسم ليصافح سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه وتحرمون ابنائكم الحكام من هذه المصافحه (حسبي الله ونعم الوكيل) pic.twitter.com/YnxWdrQ8CE — REF.FARES ALSHameri (@Kuwait2016) May 7, 2018

ورفض طاقم حكام كويتي أدار نهائي كأس الاتحاد الكويتي لمرحلة الشباب تحت 19 سنة لكرة القدم استلام الميداليات من رئيس وأعضاء لجنة التسوية؛ وذلك لاستيائهم من قرار إسناد تحكيم نهائي سمو الأمير لطاقم سعودي.

وغرد فيصل بو عباس :”ما ألوم حكام نهائي كأس الشباب بين القادسية والكويت أن ما استلموا ميدالياتهم وزين مايسوون”.

وعلق الحكم الكويتي على بهزاد :”بعد ما حلبوا الحكام حلب و حللوهم وأخذو إلي يبونه منهم، وفي الوقت إلي الحكام ينتظرون التقدير فقط ولا شيء غير التقدير، قاموا و جابوا حكام من بره”.

“لو كنت مكان أعضاء لجنة الحكام ما أقعد دقيقة بالاتحاد”.

وغرد فارس الشميري: “الحكم الكويتي ينتظر نهاية الموسم ليصافح سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وتحرمون أبناءكم الحكام من هذه المصافحة (حسبي الله ونعم الوكيل)”.

وأثار الحكم الكويتي السابق مشعل العسعوسي غضبًا واسعًا في الأوساط التحكيمية الكويتية؛ بعدما قال إن إسناد المباراة لحكم سعودي، جاء بعد المستوى المتدني للحكم المحلي الكويتي.

وعاد العسعوسي ليوضح وجهة نظره بعد ردود الفعل الغاضبة :”للتوضيح، رأيي في موضوع الحكم الأجنبي، من حيث المبدأ أرفض الحكم الأجنبي في نهائي الكأس، لكن ضعف الإدارة وضعف مستوى التحكيم واختزاله في مجموعة من الحكام، هو السبب الرئيسي في وجود الحكم الأجنبي، وهذه النهاية الحين”.