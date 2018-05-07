السعودي شكري الحفنوش يدير مباراة العربي والكويت في نهائي كأس الأمير

أعلنت لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي، اليوم الإثنين، تعيين طاقم تحكيم دولي سعودي، لإدارة نهائي كأس أمير الكويت، التي تجمع العربي والكويت، وتقام غدًا الثلاثاء، على استاد جابر الدولي.

ويضم طاقم التحكيم السعودي شكري حنفوش، ويساعده بدر الشمراني وفيصل القحطاني.

ويأتي تعيين طاقم تحكيم سعودي لإدارة المباراة بعد أن طلب نادي العربي تعيين حكم غير محلي.

ويسعى الكويت للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ 16 في تاريخه، في حين يمنّي العربي النفس باللقب السادس عشر والأول منذ تتويجه بلقب موسم 2007/2008.

والقادسية هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمير وفي رصيده 16 لقبًا، ويأتي العربي ثانيًا بـ 15 لقبًا.

وفاز الكويت في مباراتي الموسم الحالي من الدوري الكويتي بنتيجة 2/0 ذهابًا و4/1 إيابًا.