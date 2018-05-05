باسم قاسم مدرب العراق يضع شرطًا للمنافسة على لقب كأس آسيا 2019

قال باسم قاسم مدرب منتخب العراق إن المنافسة على لقب كأس آسيا لكرة القدم 2019 العام المقبل ستكون مرهونة بالإعداد القوي للبطولة.

وسيلعب العراق، بطل آسيا 2007، في المجموعة الرابعة مع اليمن وإيران وفيتنام وسط توقعات باجتياز الدور الأول دون معاناة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدرب العراق قوله بعد سحب القرعة أمس الجمعة: “بلا شك أن عملية المنافسة على اللقب مرهونة بالتحضير الأفضل من خلال إقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية مع منتخبات تفوقنا في المستوى للاستفادة الفنية والبدنية من الاحتكاك”.

“كل ذلك سيصب في مصلحة ممثل الوطن في المحفل الآسيوي المنتظر”.

وأضاف باسم “طموحنا في بطولة آسيا… يتعدّى التأهل عن المجموعة، بل يتمثّل في الوصول الى أبعد نقطة في المنافسة على اللقب الذي أحرزه المنتخب الوطني في 2007”.

والعراق آخر منتخب عربي يتوَّج بكأس آسيا بعدما أحرز منتخب اليابان اللقب في 2001 بينما صعد منتخب أستراليا أعلى منصة التتويج العام 2015.

وستشهد النسخة المقبلة مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، بدلًا من 16 منتخبًا، وبحضور 11 منتخبًا عربيًا على أرض الإمارات.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ 16 مباشرة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.