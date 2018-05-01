يعقوب الطراروة يرفض تسجيل هدف خلال مباراة الكويت والساحل.. شاهد ما حدث (فيديو)

رفض يعقوب الطراروة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تسجيل هدف محقق حينما وصلته الكرة منفردا بالمرمى خلال مباراة فريقه أمام الساحل بكأس الأمير.

وتأهل الكويت للدور التالي بعد تغلبه على الساحل بسهولة بستة أهداف.

وسجل الطراروة ثلاثة أهداف في فوز فريقه.

ورغم انفراده بالمرمى، رفض الطراروة أيداع الكرة في الشباك ليرفع رصيده خلال المباراة إلى سوبر هاتريك، بعدما لاحظ بقاء لاعب الساحل مصابًا على الأرض.

ونال تصرف الطراروة استحسان الجماهير الكويتية، حيث علق محمد الإبراهيم :”تعلمنا منذ الصغر أن الرياضة أخلاق قبل الفوز والخسارة مافعله اليوم النجم الخلوق يعقوب الطراروة بالمباراة وانفراده بالمرمى وتسجيله سوبر هاتريك إلا أنه أبى ذلك وأخرج الكرة هذه تربية أبناء العميد من أكبر رأس بالنادي الى أصغر عامل – أعتقد وصلت الرسالة”.

وغرد اللاعب بعد المباراة :”الف مبروك لاخواني الرجال على الفوز اليوم في اول مباراة في كاس سمو الأمير وكل الشكر لجماهير العميد والقادم افضل”.

يعقوب الطراروة

اجتمع فية الأخلاق والمستوى

ومستقبل للكرة الكويتية

ربي يحفظه????

pic.twitter.com/cFjmg8VDD9 — بو مشعل (@abo_mshall68) April 30, 2018

وغرد ماجد الماجد عن الطراروة :”سجل هاتريك 3 أهداف وأعتقد كان في إمكانه ان يكون اول لاعب في تاريخ مسابقة كأس الآمير يسجل 4 اهداف في مباراة واحده لكنه ضرب أروع الآمثله بالآخلاق الرياضيه أبعد الكره بعد إصابة لاعب الساحل وكان يعقوب منفرد بالمرمى

“.إذا أنا غلطان اتمنى احد يصحح لي المعلومة”.

ويعتبر كثير من الكويتيين أن الطراورة هو مستقبل كرة القدم الكويتية.