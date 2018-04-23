الفيصلي الأردني يتأهل إلى نصف النهائي في كأس الاتحاد الآسيوي

بات الفيصلي الأردني أول فريق يضمن التأهل للدور قبل النهائي عن منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتصدره المجموعة الثالثة بعد فوزه على الأنصار اللبناني 1/0 على ملعب عمان الدولي اليوم الإثنين.

وكان الأنصار الطرف الأخطر في البداية وصنع العديد من الفرص حيث سدد لاعب الوسط عباس عطوي كرة قوية لكن معتز ياسين حارس مرمى الفيصلي تألق وتصدى لمحاولته وحولها لركنية.

ورد الفيصلي حامل اللقب عامي 2005 و2006 سريعًا بهدف سجله ألبان ميها بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15 باغتت ربيع الكاخي حارس مرمى الأنصار وسكنت شباكه.

وواصل الفيصلي في الشوط الثاني هيمنته على المباراة وحرمته عارضة مرمى الأنصار من هدف بتصديها لكرة سددها يوسف الرواشدة قبل أن يهدر السنغالي الحاج مالك فرصة لتعديل النتيجة عندما سدد الكرة من داخل المنطقة خارج مرمى الفيصلي.

وخرج ظفار العُماني من المنافسة على الرغم من صعوده للمركز الثاني بفوزه على ضيفه الوحدة السوري 2/0.

وقاد البرازيلي فينيسيوس كالاماري لاعب ظفار فريقه للفوز بتسجيله هدفين في الدقيقتين 68 و89.

وعزز الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات يليه ظفار برصيد 8 نقاط وتراجع الأنصار للمركز الثالث برصيد 7 نقاط ويحتل الوحدة المركز الرابع بـ 5 نقاط.