الزوراء يهزم المنامة ويقاسم العهد اللبناني الصدارة في كأس الاتحاد الآسيوي

فاز الزوراء العراقي 2/1 على المنامة البحريني، ليتقاسم صدارة مجموعته مع العهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وتساوى الزوراء مع العهد برصيد 9 نقاط قبل جولة واحدة على ختام المجموعة الثانية، لكن الفريق اللبناني يتفوق بفارق الأهداف.

افتتح الزوراء التسجيل عبر مصطفى جودة من متابعة لتسديدة ارتدت من القائم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني عزز إبراهيم بايش تقدم الفريق العراقي، في حين قلص علي حرم الفارق للمنامة قبل نهاية اللقاء.

ويملك الجيش السوري 6 نقاط بنفس المجموعة مقابل نقطة وحيدة للمنامة.

وسيلعب العهد مع المنامة في الجولة الأخيرة، في حين يلتقي الزوراء مع الجيش في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسيتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الثلاث في منطقة غرب آسيا، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني للدور الثاني للبطولة، التي فاز القوة الجوية العراقي بلقبها في آخر نسختين.