كأس الاتحاد الآسيوي.. الفيصلي الأردني يقترب من نصف نهائي غرب آسيا

اقترب الفيصلي الأردني من التأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه 2/1 على الوحدة السوري في لبنان ليحافظ على صدارة المجموعة الثالثة، اليوم الإثنين.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 10 نقاط متقدمًا بـ 3 نقاط على الأنصار اللبناني، الذي تعادل 1/1 مع ضيفه ظفار العُماني الذي يتأخر بفارق الأهداف عن الوحدة ولكل منهما 5 نقاط.

ويكفي الفيصلي التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد في مباراته الأخيرة على ملعبه أمام الأنصار، في 23 أبريل؛ ليضمن التأهل إلى قبل نهائي غرب آسيا.

تقدم الفيصلي عن طريق مهاجمه البولندي أوكاش جيكيفيتش بضربة رأس في الدقيقة 40 عقب تمريرة عرضية من يوسف الرواشدة.

واقترب سالم العجالين من التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس أيضًا، لكن محاولته ذهبت خارج المرمى.

وأدرك سليمان سليمان التعادل للوحدة عندما استغل خطأ من حارس الفيصلي معتز ياسين في الدقيقة 78، لكن أنس الجبارات أحرز هدف الفوز للفريق الأردني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووضع الإسباني هوغو لوبيز ظفار في المقدمة على نحو مفاجئ أمام الأنصار بعد 15 دقيقة، لكن السوري ثائر كروما تعادل سريعًا للفريق اللبناني بعد دقيقتين عقب تمريرة من عباس عطوي من ركلة حرة.

ووفقًا لنظام البطولة الجديد الذي بدأ منذ العام الماضي، تم تقسيم الفرق على أساس جغرافي بواقع 3 مجموعات لمنطقة غرب آسيا و3 لجنوب شرق آسيا (آسيان) وواحدة لكل من وسط وجنوب وشرق آسيا.

وفي غرب آسيا وآسيان سيتأهل الفائز بصدارة كل مجموعة إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى قبل نهائي المنطقة.

ويصعد بطل كل مجموعة في المناطق الثلاث الأخرى إلى ملحق إقليمي يشارك فيه أيضًا بطل منطقة آسيان. ويلتقي بطل غرب آسيا مع بطل الملحق الإقليمي الآخر في المباراة النهائية.