اليمن تتأهل لنهائيات كأس آسيا 2019 دون أن تلعب.. تعرّف على التفاصيل

تأهلت كوريا الشمالية والفلبين واليمن لنهائيات كأس أسيا المقرر إقامتها في الإمارات بداية سنة 2019، لتنتهي التصفيات بتأهل 24 منتخبًا.

وفازت كوريا الشمالية على هونغ كونغ 2-0 لتضمن المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف لبنان وكان يكفيها التعادل لبلوغ النهائيات.

بينما حققت الفلبين إنجازًا تاريخيًا بالتأهل لأول مرة في مسيرتها لنهائيات كأس آسيا، بعدما قلبت تخلفها 1-0 أمام طاجيكستان لفوز 2-1 في ربع ساعة الأخيرة من اللقاء لتحافظ على مركزها الأول في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.

وجاءت النتيجة في صالح منتخب اليمن الذي ضمن بطاقة التأهل للنهائيات دون أن يلعب مع نيبال اليوم الثلاثاء، لكونه يملك بدوره 7 نقاط، وهو نفس عدد نقاط طاجيكستان الذي أنهى التصفيات.

ويحتل اليمن الصف الثاني في المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع طاجيكستان لكونه فاز عليه ذهابًا 2-1 وتعادل معه سلبيًا في الإياب.

ويعتبر التأهل تاريخيًا لمنتخب اليمن الموحد؛ لكون التأهل الوحيد لليمن في تاريخه كان من نصيب منتخب اليمن الجنوبي.