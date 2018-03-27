مباراة اليمن ونيبال.. 4 علامات تبشر “الأحمر” بالتأهل لأمم آسيا 2019

يخوض المنتخب اليمني مواجهة حاسمة ومصيرية، مساء الثلاثاء، ضد نيبال، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

ويصبح المنتخب اليمني على بعد خطوة واحدة من التأهل للنهائيات القارية حال تحقيق الفوز على نيبال، ويحتل اليمن المركز الثالث برصيد 7 نقاط في المجموعة التي يتصدرها منتخب الفلبين برصيد 9 نقاط ثم طاجيكستان برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن اليمن ثم نيبال الأخير برصيد نقطتين فقط.

وتبدو هناك بعض العلامات التي تبشر المنتخب اليمني بالتأهل لأمم آسيا وهو ما تستعرضه شبكة “إرم نيوز”..

الفوز يكفي

تلعب الحسابات دورها في تقريب المنتخب اليمني من التأهل فاليمن يكفيها الفوز وحده للصعود رسميًا إلى نهائيات بطولة أمم آسيا.

ويعني الفوز وصول اليمن إلى 10 نقاط وبالتالي فمباراة طاجيكستان والفلبين ستسفر عن صعود أحد المنتخبين فإذا فاز الفلبين أو تعادل يصعد متصدرًا ثم اليمن وإذا فاز طاجيكستان يصعد مع اليمن.

وأكد محمد الميسري، لاعب منتخب اليمن المحترف في دوري الدرجة الثالثة بإنجلترا، لـ”إرم نيوز” أن المنتخب أمامه فرصة مناسبة من أجل التأهل من خلال الفوز على نيبال.

وأضاف: “الأمر يحتاج فقط للتركيز واستغلال الفرص السهلة، وهو ما يجب أن يتعامل معه لاعبو المنتخب اليمني بجدية منذ الدقائق الأولى للمباراة”.

دوافع التأهل

تبقى هناك دوافع بالجملة للمنتخب اليمني للتأهل رسميًا إلى البطولة القارية، على رأسها إسعاد الشعب اليمني الذي ينتظر فرحة كروية في ظل الأحداث الصعبة التي عاشها بسبب الحروب.

وأصبحت كرة القدم الشيء الوحيد الذي يرسم الابتسامة على شفاه اليمنيين، وهو ما حدث بعد تألق منتخب الشباب في تصفيات بطولة آسيا.

ويبدو هناك أيضًا دافع آخر وهو إثبات تألق لاعبي منتخب اليمن في الفترة الأخيرة خاصة أنهم نجحوا في تحقيق الفوز في أكثر من مباراة واستعدوا بشكل جيد بجانب ظهور المنتخبات السنية بمستويات أفضل.

فارق القدرات

يبدو فارق القدرات والخبرات كبيرًا بين اليمن ونيبال خاصة أن الكرة اليمنية كانت في طريقها لتطور كبير لولا الظروف السياسية والحروب التي أرهقت اليمن.

ويأمل المنتخب اليمني بالظهور في كأس آسيا لأول مرة، وهو ما يجعله يملك دافعًا كبيرًا للتأهل بعكس نيبال التي لا تملك أي فرصة للصعود.

ويملك منتخب اليمن بين صفوفه لاعبين مميزين أصحاب موهبة جيدة على رأسهم أيمن الهاجري وأحمد الحيفي والقائد المخضرم علاء الصاصي والحارس القدير محمد عياش وفؤاد العميسي ومدير عبدربه ومحمد علي بقشان.

نيبال فريسة سهلة ولكن

يبدو منتخب نيبال فريسة سهلة، فقد حصد نقطتين فقط من المجموعة واستقبلت شباكه 9 أهداف وهو ما يعني أنه يملك دفاعًا هشًا سيساعد اليمن على هز مرماه.

ولم يسجل منتخب نيبال سوى هدفين في 5 مباريات وبالتالي لن يكون المنتخب النيبالي مزعجًا هجوميًا؛ إلا أن كل هذه الأرقام لا تعني الاستهانة به، خاصة أنه تعادل مع اليمن في لقاء الدور الأول في نيبال.