الفيصلي الأردني يعلن عودة نيبوشا رسميًا لقيادة الفريق

أعلن نادي الفيصلي الأردني رسميًا عن عودة المدرب المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش لقيادة الفريق مجددًا.

ونشر النادي الأردني تغريدة عبر حسابه الرسمي مع صورة نيبوشا، قائلًا: “عدنا لنصنع المجد من جديد”.

كان الزمالك قد أقال نيبوشا من منصبه قبل أيام على خلفية الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

والفيصلي يتواجد في المركز الرابع في ترتيب الدوري الأردني برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.

ويستعد الفيصلي لمواجهة ناساف كارشي من أوزبكستان في نهاية الشهر الحالي ضمن التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا.

وقاد نيبوشا الزمالك في 18 مباراة بين الدوري والكأس، فاز في 10 مباريات، وتعادل في أربعة، فيما خسر في أربع مباريات.