هل يعود نيبوشا؟ نبيل الكوكي يعتذر عن تدريب نادي الفيصلي الأردني

أعلن المدرب التونسي نبيل الكوكي، اليوم الجمعة تراجعه عن تدريب نادي الفيصلي الأردني بعد المماطلة التي وجدها من جهازه الإداري رغم الاتفاق على جميع بنود العقد منذ أيام.

وقال الكوكي في تصريحات لوسائل إعلام تونسية إن مماطلات إدارة النادي في توقيع العقد، وإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا أمس الخميس، كشفت عن وجود اتصالات بين إدارة الفيصلي ومدرب آخر.

وكان الفيصلي قد ألغى المؤتمر الصحفي، الذي كان مقررًا لتقديم المدرب الجديد، أمس الخميس، دون إبداء أي أسباب واضحة.

وترددت أنباء عن تحويل نادي الفيصلي وجهته إلى مديره الفني السابق المونتيغري نيبوشا يوفوفيتش، المُقال من تدريب نادي الزمالك المصري.

وأضاف أن “ما حدث لا يليق بسمعتي، وأعتذر عن عدم توقيع عقدي مع الفيصلي”.

يذكر أن الكوكي أشرف على تدريبات الفيصلي، خلال اليومين الماضيين، بعدما فسخ عقده مع الرمثا، لكن إلغاء المؤتمر الصحفي، رغم تواجده في مقر إقامته، عرّضه للإحراج.