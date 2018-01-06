كيف صنع بيم فيربيك الإنجاز مع منتخب عُمان؟

أصبح الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني للمنتخب العُماني، أحد نجوم الشباك حاليًا في منطقة الخليج بعد أن حقق إنجازًا كرويًا رائعًا مع منتخب عُمان عقب تتويجه بلقب بطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23 التي استضافتها الكويت.

ونجح فيربيك في تحقيق نتائج طيبة مع عمان على مدار عام كامل تولى خلاله المهمة، ولكن الإنجاز الحقيقي تمثل في إعادة المنتخب العُماني لزعامة الخليج بعد ابتعاد دام 9 سنوات كاملة وبعد خفوت شمس جيل ذهبي في عام 2009 كان يقوده الهداف عماد الحوسني وبدر الميمني والحارس علي الحبسي وأحمد حديد وفوزي بشير.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أسباب تألق فيربيك ونجاحاته مع منتخب عمان.

خبرات فيربيك

استفاد المنتخب العُماني من خبرات فيربيك التي اكتسبها من تولي قيادة العديد من الأندية والمنتخبات على رأسها فينورد وجرونيجين الهولنديين وكيوتو سانغا الياباني ومنتخب كوريا الجنوبية وأيضًا أستراليا والمنتخب الأولمبي المغربي.

ومنح فيربيك بخبراته الثقة الكبيرة للاعبي عمان ونقل شخصيته القيادية للفريق مما جعله يتسم بروح الإصرار وأيضًا الثقة لوجود مدرب محنك صاحب خبرات خارج الخطوط.

صلاحيات واسعة

نجحت تجربة بيم فيربيك في عُمان نظرًا لمنح الاتحاد العُماني الصلاحيات الواسعة للمدرب الهولندي في تجربته مع الفريق دون أي تدخلات.

وتعامل فيربيك مع المنتخب العُماني بكل جرأة باستقدام أي لاعب أو استبعاد آخر وفقًا لمصلحة المنتخب.

وأكد المصري فتحي نصير، المدير الفني للاتحاد العُماني، لـ”إرم نيوز”، أن فيربيك مدرب كبير وصاحب نجاحات وخبرات ولكن الاتحاد العُماني أعطى له جميع الصلاحيات الممكنة لتحقيق الفوز.

وأضاف: “بصراحة الاتحاد العُماني كان عاملًا مهمًا لتحقيق النجاحات مع فيربيك بمساعدته المدرب الهولندي بشكل دائم والمساندة والدعم للمدرب الهولندي”.

صرامة وقوة شخصية

نجح بيم فيربيك في فرض شخصيته تمامًا على منتخب عُمان ونجح في إعلاء اسم المنتخب فوق أي لاعب مهما كانت نجوميته.

ودخل فيربيك في خلاف مع الحارس القدير علي الحبسي، ولكن المدرب الهولندي تمسك بشروطه في استدعاء الحارس الذي كان يلعب وقتها في إنجلترا واعتذر عن معسكر للمنتخب العماني.. وهو الموقف الذي يعكس قوة شخصية المدرب الهولندي الذي فرض أسلوبه على المنتخب بشكل رائع.

تكتيك مميز

اعتمد فيربيك على تكتيك متميز قدم خلالها المدرب الهولندي كرة قدم جميلة وقائمة على الانضباط التكتيكي.

وصنع فيربيك فريقًا متميزًا لديه حالة من الانضباط التكتيكي يلعب بطريقة 4-2-3-1 التي تمنح الفريق توازنًا كبيرًا في وسط الملعب.. واستفاد المدرب الهولندي من خبرة لاعب الوسط أحمد مبارك “كانو” بجانب المهاجم خالد الهاجري واللاعب صاحب الخبرة عبدالعزيز المقبالي.

جيل جديد

استطاع المدرب الهولندي بيم فيربيك أن يصنع جيلًا جديدًا من اللاعبين للكرة العُمانية وتشكيل توليفة بين عناصر الخبرة والوجوه الواعدة.

وتخلص المنتخب العُماني أخيرًا من أطلال جيل عماد الحوسني ورفاقه من خلال المدرب الهولندي الذي أدخل عناصر واعدة ومنحها الفرصة مثل رائد إبراهيم وخالد الهاجري وسعود الفارسي ومحمود المشيفري ومحسن الخالدي.

وأشاد فوزي بشير، نجم منتخب عمان الأسبق، في تصريحات إعلامية عقب فوز الأحمر بلقب بطولة كأس الخليج بتجديد دماء المنتخب العُماني وتقديم مستويات طيبة في البطولة.

وأضاف: “المنتخب العُماني ظهر بمستوى رائع نظرًا لأن فيربيك صنع جيلًا رائعًا واعتمد على العديد من اللاعبين المتميزين صغار السن”.