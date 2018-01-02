مباراة عُمان والبحرين.. هدف عكسي يضع المنتخب العماني في المقدمة (فيديو)

مباراة عُمان والبحرين.. هدف عكسي يضع المنتخب العماني في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم منتخب عمان بهدف أول على نظيره البحريني في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد جابر الأحمد الدولي، في قبل نهائي بطولة كأس الخليج 23 المقامة بالكويت.

وتقدم عمان على البحرين بهدف مهدي عبد الجبار والذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، والذي حاول إبعادها عن مرماه من ركلة ركنية لكنها سكنت شباكه.

وقد التقى منتخب عمان والبحرين في 35 مواجهة من قبل، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، وفاز منتخب عمان في سبع مباريات، بينما فاز منتخب البحرين في 12 مباراة.

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