مباراة عُمان والبحرين.. هدف عكسي يضع المنتخب العماني في المقدمة (فيديو)

تقدم منتخب عمان بهدف أول على نظيره البحريني في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد جابر الأحمد الدولي، في قبل نهائي بطولة كأس الخليج 23 المقامة بالكويت.

وتقدم عمان على البحرين بهدف مهدي عبد الجبار والذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، والذي حاول إبعادها عن مرماه من ركلة ركنية لكنها سكنت شباكه.

#عمان تتقدم على البحرين بهدف مهدي عبد الجبار خطأ في مرماه في الدقيقة 28

عمان 1 × 0 #البحرين#خليجي_23 #خليجي_للابد pic.twitter.com/2s5HCDZObY — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 2, 2018

وقد التقى منتخب عمان والبحرين في 35 مواجهة من قبل، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، وفاز منتخب عمان في سبع مباريات، بينما فاز منتخب البحرين في 12 مباراة.