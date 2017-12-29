البحرين تُقصي قطر وتصعد لمواجهة عُمان في نصف نهائي كأس الخليج 23 (فيديو)

صعدت البحرين إلى قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد التعادل 1-1 مع قطر حاملة اللقب التي ودعت البطولة اليوم الجمعة.

واحتلت البحرين المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط متأخرة بنقطتين عن العراق الذي تصدّر المجموعة بعد الفوز 3-صفر على اليمن في المباراة الثانية.

ووضع “حسن الهيدوس” قائد قطر منتخب بلاده في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بركلة جزاء، لكن “علي جعفر” تعادل للبحرين في الدقيقة 57.

ولعبت قطر الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد حصول “علي فتحي” على البطاقة الصفراء الثانية.

وستلتقي البحرين مع عُمان متصدرة المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي.