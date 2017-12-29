مباراة قطر والبحرين.. “العنابي” يتقدم بركلة جزاء والبحرين تتعادل (فيديو)

تقدم المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدف من ركلة جزاء، أحرزه حسن خالد الهيدوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، خلال المباراة المقامة حاليًا بين المنتخبين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج “خليجي 23”.

وتعادل علي جعفر مدن للبحرين في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، من متابعة جيدة لتسديدة زميله.

ويبدو اللقاء حاسمًا في ظل تواجد المنتخب البحريني متقاسمًا الصدارة مع العراق برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب قطر، الذي لا يملك حلًا سوى الفوز على البحرين للوصول إلى 6 نقاط، وضمان التأهل بعيدًا عن أي حسابات أخرى، أو انتظار هدية صعبة بفوز اليمن على العراق.

فيديو :هدف #منتخبنا_الوطني الأول على #المنتخب_البحريني عبر حسن الهيدوس الدقيقة 50 من ركلة جزاء #خليجي23 pic.twitter.com/3e08IuYZlS — قناة الكأس (@alkasschannel) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وفي حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة يصعد المنتخب البحريني إلى نصف النهائي، مع العراق الذي تقدم على اليمن بهدفين نظيفين.