موعد مباراة قطر والبحرين “الحاسمة” في كأس الخليج.. والقنوات الناقلة

تسعى البحرين للإطاحة بقطر، حاملة اللقب من كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، عندما تلتقيان، غدًا الجمعة، فيما يريد العراق الابتعاد عن الحسابات، والحصول على نقطة واحدة من مباراته ضد اليمن؛ للتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ويتصدر العراق المجموعة الثانية بأربع نقاط، وهو نفس رصيد البحرين، بينما تحتل قطر المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل اليمن الترتيب بلا نقاط.

ويكفي العراق الفوز، أو التعادل مع اليمن؛ لبلوغ الدور قبل النهائي، كما تريد البحرين الحصول على نقطة واحدة أمام قطر، التي يجب عليها الفوز إن أرادت الاستمرار في دفاعها عن اللقب.

لكن قطر تصطدم بسجل سيئ، إذ لم تفز على البحرين في مباراة رسمية منذ انتصارها 1- صفر في خليجي 15 عام 2002.

ومنذ ذلك الحين لم تفز على البحرين، سوى مرة واحدة في مباراة ودية عام 2004، مقابل ستة انتصارات للمنتخب البحريني، بينها مرتان في كأس الخليج.

وتقام المباراتان، في تمام الساعة الخامسة والنصف، بتوقيت السعودية.

وتنقل مباريات كأس الخليج 23، على أغلب القنوات الخليجية، على رأسها: إم بي سي برو، وأبوظبي الرياضية.

وقال مهدي عبد الجبار، لاعب البحرين، بعد الفوز على اليمن، في الجولة السابقة “يجب طي صفحة مباراة اليمن، والتركيز الشديد على مواجهة قطر، والخروج بنتيجة إيجابية”.

وخسرت قطر 2-1 أمام العراق؛ رغم تقدمها بهدف مبكر، عن طريق المعز علي عبد الله، ما جعلها في حاجة للفوز على البحرين من أجل التأهل.

وقال فيلكس سانشيز مدرب قطر: “قدمنا أفضل ما لدينا أمام العراق؛ لكنها كرة القدم، لدينا مباراة مع البحرين، ونتيجتها تعتمد علينا بشكل كبير، لحسمها لصالحنا، وهي مثل مباراة نهائية”.

وأضاف: “لاعبونا محترفون، وسيقدمون أفضل ما لديهم، ونستطيع عبور هذه المباراة؛ سنقوم بتأهيل اللاعبين بدنيًا، وإعدادهم بأفضل طريقة لمباراة البحرين الحاسمة”.

* سجل شبه مثالي

ويملك العراق سجلًا شبه مثالي أمام اليمن، إذ لم يخسر مطلقًا أمامه وتعادلا مرتين فقط، إحداهما في مباراة رسمية بتصفيات كأس العالم عام 2011، والأخرى ودية في 2013.

وفاز العراق في سبع مواجهات ضد اليمن، منها واحدة في خليجي 21، عندما انتصر 2-صفر في البحرين عام 2013.

وحذر باسم قاسم، مدرب العراق، من خطورة المنتخب اليمني.

وقال بعد الفوز على قطر: “أحذر من المنتخب اليمني.. قدم مباراة قوية أمام البحرين، وكاد أن يحقق مفاجأة”.

وتابع: “سنخوض المباراة بالتشكيلة الأساسية؛ اليمن سيخوض المباراة بدون ضغط”.