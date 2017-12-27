لماذا غادر فهد الأنصاري معسكر المنتخب الكويتي في “كأس الخليج 23″؟ (فيديو)

أثار خبر مغادرة فهد الأنصاري، لاعب نادي الاتحاد السعودي ومنتخب الكويت، معسكر منتخب بلاده، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة الإمارات، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى، غدًا الخميس، تساؤلات عديدة.

وربط البعض بين مغادرة اللاعب، وانتشار مقطع فيديو مسيء للأنصاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما فتح موجة من الغضب تجاه لاعب العميد.

وقام الأنصاري بتقديم اعتذار عبر حسابه الخاص على “تويتر” عن هذه الواقعة، وقال: “أعتذر لكم جميعًا عن اللي شفتوه وسمعتوه في الفيديو المنتشر”.

وكان انتشر مقطع فيديو قصير لنجمي الكويت فهد الأنصاري وخالد القحطاني، وهو يتلفظ بألفاظ سيئة في أثناء جلسة علاجية مع طبيب المنتخب، قبل مباراة الأزرق أمام عمان في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23”.

#الكويت_عمان فهد الانصاري غادر معسكر المنتخب بكتاب من نادي الإتحاد السعودي pic.twitter.com/u3VWOZEgrz — موقع سوكر (@soccer_gcc) December 27, 2017

وآثار فيديو فهد الأنصاري حالة غضب شديدة بين الجماهير الكويتية، ومحبي نادي الاتحاد أيضًا، الذين عبروا عن استيائهم الشديد من الفيديو المتداول للاعب، وقد لا يجد دعمًا كبيرًا من الجماهير خلال الفترة المقبلة.

ولكن الاتحاد الكويتي للعبة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أعلن أن الانصاري لاعب المنتخب غادر إلى السعودية للانضمام لفريقه الاتحاد المنافس في دوري المحترفين هناك، وذلك بعد تأكد خروج الكويت من البطولة.

وأضاف الاتحاد الكويتي في بيان: “جاء قرار مغادرة الأنصاري بناء على كتاب تلقاه اتحاد الكرة الكويتي من قبل نظيره السعودي، يفيد برغبة نادي الاتحاد الاستعانة بخدمات لاعبه في الفترة المقبلة”.

وخسرت الكويت 2-1 أمام السعودية في الافتتاح يوم الجمعة الماضي، قبل أن تخسر أمام سلطنة عمان 1-صفر يوم الاثنين الماضي لتودع المنافسات.