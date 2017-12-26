المنتخب العراقي يسقط قطر بثنائية في “كأس الخليج 23”

فرطت قطر، حاملة اللقب، في تقدمها لتخسر 2-1 أمام العراق، اليوم الثلاثاء، وتشتعل المنافسة في المجموعة الثانية بكأس الخليج (خليجي 23) في الكويت.
تقدم المعز علي لقطر بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 17، لكن علي فايز تعادل بطريقة رائعة للعراق بركلة حرة بعيدة المدى قبل انتهاء الشوط الأول.
اهداف المباراة : العراق 2 – 1 منتخبنا الوطني #العراق_قطر #خليجي23 pic.twitter.com/6diUC7yT2p
— قناة الكأس (@alkasschannel) December 26, 2017
وانتزع البديل علي حصني الفوز للعراق بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 65.
وبذلك يتساوى العراق مع البحرين في الصدارة برصيد أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لقطر، بينما يتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد، وقد ودّع المنافسة فعليًا.
وتأجل حسم بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي إلى الجولة الأخيرة، عندما تلتقي قطر مع البحرين بينما يلعب العراق مع اليمن.