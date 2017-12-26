المنتخب العراقي يسقط قطر بثنائية في “كأس الخليج 23”

فرطت قطر، حاملة اللقب، في تقدمها لتخسر 2-1 أمام العراق، اليوم الثلاثاء، وتشتعل المنافسة في المجموعة الثانية بكأس الخليج (خليجي 23) في الكويت.

تقدم المعز علي لقطر بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 17، لكن علي فايز تعادل بطريقة رائعة للعراق بركلة حرة بعيدة المدى قبل انتهاء الشوط الأول.

وانتزع البديل علي حصني الفوز للعراق بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 65.

وبذلك يتساوى العراق مع البحرين في الصدارة برصيد أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لقطر، بينما يتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد، وقد ودّع المنافسة فعليًا.

وتأجل حسم بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي إلى الجولة الأخيرة، عندما تلتقي قطر مع البحرين بينما يلعب العراق مع اليمن.