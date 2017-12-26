مباراة العراق وقطر.. كيف يدور صدام أسود الرافدين والعنابي في خليجي 23؟

تتجه الأنظار، مساء الثلاثاء، لمتابعة مباراة منتخبي العراق وقطر في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج التي تستضيفها دولة الكويت في نسختها رقم 23.

ويحتل المنتخب القطري صدارة الترتيب بعد فوزه على اليمن برباعية دون رد في الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب العراق مع البحرين بهدف لكل منهما.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح الصدام المرتقب بين العراق وقطر في بطولة خليجي 23.

ندية واضحة

يحمل التاريخ ندية واضحة خلال مباريات الفريقين التي بلغت 17 لقاء، وفاز المنتخب القطري في 6 لقاءات مقابل 6 انتصارات عراقية و5 تعادلات، وسجل منتخب قطر 18 هدفًا مقابل 15 للعراق.

وكان آخر لقاء جمع بين منتخبي العراق وقطر أقيم يوم 16 ديسمبر 2011 وانتهى بالتعادل في دورة الألعاب العربية.

مفاجآت قطر

يسعى المنتخب القطري لمواصلة المفاجآت في بطولة خليجي التي يدخلها بوصفه حامل لقب آخر نسخة.

ويأمل العنابي أن يحقق الفوز على حساب العراق لضمان التأهل لدور الأربعة، رغم أن المنتخب القطري يدخل البطولة بوجوه شابة من أجل اكتشاف عناصر تفيد الفريق في المستقبل القريب.

وقدم المنتخب القطري مستويات طيبة في لقاء اليمن، ولكن تبقى مباراة العراق المقياس الحقيقي لقدرات هؤلاء اللاعبين في المرحلة الحالية.

جاهزية العراق

يدرك المنتخب العراقي جيدًا أن الفرصة الحقيقية للتأهل تأتي في لقاء منتخب قطر والفوز على حساب حامل اللقب من أجل إنعاش فرصه في الصعود لدور الأربعة لبطولة الخليج.

ويسعى المنتخب العراقي لتحقيق الفوز بعد التعادل مع البحرين، خاصة أن أسود الرافيدن قدموا صورة طيبة في اللقاء السابق رغم افتقاد اللياقة البدنية في بعض الأوقات.

صدام سانشيز وقاسم

يبدو أن هناك صدامًا مثيرًا بين المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، وباسم قاسم، المدير الفني للمنتخب العراقي.

ويسعى سانشيز لتحقيق الفوز مراهنًا على بعض العناصر الواعدة المتميزة مثل أكرم عفيف، وأيضًا بيدرو ميغيل بجانب حسن الهيدوس والمعز عبد الله.

ويعتمد باسم قاسم على وجود الهداف باسم قاسم وسعد الأمير لاعب الوسط بجانب علاء عبدالزهرة وهمام طارق، وهم عناصر القوة الضاربة للمنتخب العراقي في غياب علي عدنان.

وأكد الصحفي صبحي عبدالسلام، المتخصص في الكرة القطرية، لـ”إرم نيوز”، أن منتخب قطر يقدم تجربة جيدة في بطولة خليجي 23 من أجل اكتشاف بعض الوجوه التي تفيد العنابي في المستقبل القريب.

وأضاف: “أكرم عفيف سيكون لاعبًا مهمًا في تشكيلة قطر، وأعتقد أن لقاء العراق اختبار قوي لهذا الجيل ولكن المنتخب العراقي يسعى أيضًا لحسم الفوز”.