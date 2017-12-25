مباراة الكويت وعُمان.. الأحمر يسجل والمضيف يقترب من الوداع (فيديو)

تمكن المنتخب العماني من افتتاح التسجيل في مباراته أمام الكويت في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج (خليجي 23) التي تقام في الكويت.

وحصل الأحمر العُماني على ركلة جزاء ترجمها أحمد مبارك (كانو) إلى هدف في الدقيقة 58، ليرفع رصيد المنتخب العُماني إلى 3 نقاط في المركز الثالث، في المقابل ظل رصيد المنتخب الكويتي مستضيف البطولة بلا نقاط ليقترب من توديع البطولة من دورها الأول.

وكانت الجولة الثانية قد افتتحت اليوم بمباراة السعودية والإمارات وانتهت بالتعادل 0/0 ليرفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب.

وكان المنتخب الكويتي قد خسر المباراة الافتتاحية 2/1 أمام الأخضر السعودي، في حين خسر منتخب عُمان 1/0 أمام الإمارات.

ويختتم منتخب الكويت مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الإمارات، في حين يلعب المنتخب العُماني ضد السعودية.

وانطلقت البطولة يوم الجمعة الماضي، وستكون المباراة النهائية في الخامس من يناير المقبل.