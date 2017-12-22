بالفيديو.. ولي العهد الكويتي يوبّخ وزيرًا في افتتاح بطولة “خليجي 23”

أظهر مقطع فيديو من داخل حفل افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23)، ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف بن الأحمد الجابر الصباح، يوبّخ أحد الوزراء أمام الحضور.

وتداول عدد كبير من المدونين على موقع “تويتر”، عدة مقاطع فيديو للحادثة المثيرة للجدل، والتي تتناقض وحفل افتتاح البطولة الذي نال إشادة واسعة.

ويظهر في المقطع الشيخ نواف وهو يخاطب أحد الأشخاص القريبين منه، ويبدو أنه من مرافقيه، حيث يوجهه بتنبيه وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان؛ لكي يغيّر مكان وقوفه.

كما يظهر في المقطع ولي العهد غاضبًا من الوزير الروضان، قبل أن يظهرا قرب بعضهما البعض، بينما يقوم الوزير بالاستماع لحديث ولي العهد، الذي بدا غاضبًا أيضًا.

ويقول مغردون كويتيون في موقع “تويتر” إن ولي العهد غضب من الوزير الروضان الذي وقف في مكان غير مناسب خلال استقبال الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح “خليجي 23″، بحيث عرقل مرورهم.

وقالت الإعلامية الكويتية، لطيفه الفودري، في تفسيرها للحادثة: “نموذج لخطأ بروتوكولي وقع فيه الوزير أثناء سلام سمو الأمير حفظه الله ورعاه على الوفود المشاركة، أدى إلى تدخل سريع من سمو ولي العهد رعاه الله (عندما تجتمع سريعة البديهة والقيادة الحازمة في شخص إنسان ) هو سمو #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح”.

وعلقت مغردة أخرى في سياق مشابه قائلةً: “سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح يصحح خطأ خالد الروضان، بعدم الوقوف بجانب مرزوق الغانم، وإجبار الزوار بالسلام على الغانم قبل سمو الأمير يحفظه الله #الكويت_السعودية #خليجي23”.

وافتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فعاليات البطولة، التي تستضيفها بلاده من 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي إلى الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.

وشهدت المقصورة الرئيسية لملعب “جابر الأحمد” حضور العديد من الضيوف من الدول المشاركة في البطولة، كما تواجد في المقصورة السويسري غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

نموذج لخطأ بروتوكولي وقع فيه الوزير أثناء سلام سمو الأمير حفظه الله ورعاه على الوفود المشاركه أدى إلى تدخل سريع من سمو ولي العهد رعاه الله (عندما تجتمع سريعة البديهة والقيادة الحازمه في شخص إنسان ) هو سمو #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/qZBZp7zKl5 — ????لطيفه الفودري ???????? (@AL_foudari) December 22, 2017