كأس الخليج 23.. استياء بعد هجوم الجماهير بعبارات غير لائقة على رئيس مجلس الأمة الكويتي (فيديو)

أبدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج “خليجي 23” استياءها من بعض الجماهير الموجودة في استاد جابر الأحمد الدولي، بعد هتافهم ضد بعض المسؤولين في الدولة.

وقال حساب برنامج المجلس الكويتي على تويتر إن هناك استياء واسعًا من ترديد الجماهير لعبارات غير لائقة أثناء ذكر اسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمام القيادة السياسية وضيوف الكويت.

ويشهد حفل افتتاح خليجي 23 وجود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، بخلاف مسؤولي البلدان الخليجية المشاركة.

فيديو: استياء بعض الجماهير في استاد جابر اثناء ذكر اسم رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم ..#خليجي_23 #الكويت_السعودية#كاس_الخليج pic.twitter.com/6nbwoPrBRr — حصري (@7ssry) December 22, 2017

وتُفتتح بطولة كأس الخليج “خليجي 23” اليوم الجمعة، بمواجهة المستضيف الكويت أمام المنتخب السعودي على استاد جابر الأحمد الدولي.

يشار إلى أن بطولة خليجي 23 كان من المقرر أن تقام في الكويت، لكن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتجميد النشاط الكروي في الكويت في أكتوبر 215، تقرر نقل البطولة إلى قطر، لكن بعد قرار الفيفا رفع التجميد الكروي عن الكويت تقرر إعادة البطولة إلى الكويت.