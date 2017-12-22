جماعة الحوثي تستغل مشاركة المنتخب اليمني في كأس الخليج 23

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن مسؤول الشباب والرياضة في ميليشيات الحوثي، طلب مبلغ 333 ألف دولار؛ بسبب مشاركة المنتخب اليمني في بطولة كأس الخليج، التي تقام في الكويت، وتنطلق، اليوم الجمعة، حتى الخامس من يناير المقبل.

وأوضحت شبكة “عاجل” السعودية، أن حسن زيد، طلب المبلغ المذكور؛ بعد أن وصل المنتخب اليمني منذ يومين، رغم أن جماعة الحوثي، التي تسيطر على مساحات واسعة من اليمن، والمدعومة من إيران، غير معترف بها دوليًا.

ويلعب المنتخب اليمني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات: قطر والبحرين والعراق.

وهذه المشاركة الثامنة للمنتخب اليمني في بطولة كأس الخليج، ولم يسبق له أن حقق اللقب، إذ غالبًا ما يودع من الدور الأول.