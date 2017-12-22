الاتحاد الكويتي يكشف تفاصيل حفل افتتاح خليجي 23

كشفت الاتحاد الكويتي، تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الثالثة والعشرين (خليجي 23) والتي تنطلق اليوم الجمعة في الكويت وتنتهي في الخامس من يناير المقبل.

وتُفتتح البطولة بمواجهة المستضيف الكويت أمام المنتخب السعودي على ستاد جابر الأحمد الدولي.

ويبدأ حفل الافتتاح في الساعة 5:15 بوصول أمير الكويت، يليه السلام الوطني الكويتي، ثم تلاوة من القرآن الكريم.

وبعد ذلك يلقي وزير الدولة لشؤون الرياضة الكويتي كلمته قبل عرض فيلم وثائقي قصير.

ثم يلقي أمير الكويت كلمته، على أن يتبعه أوبريت الحفل مع عرض الألعاب النارية، على أن تقام المباراة في الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن بطولة خليجي 23 كان من المقرر أن تقام في الكويت، لكن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتجميد النشاط الكروي في الكويت في أكتوبر 215، تقرر نقل البطولة إلى قطر، لكن بعد قرار الفيفا رفع التجميد الكروي عن الكويت تقرر إعادة البطولة إلى الكويت.