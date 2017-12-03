مجلس الأمة الكويتي يقر قانون الرياضة الجديد.. ويرفض اقتراحًا بعودة مجالس إدارات الأندية المنحلة

وافق مجلس الأمة الكويتي، على قانون الرياضة الجديد من جهة المبدأ، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأحد، بدعوة من مرزق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وأحاله للحكومة.

وأقر مجلس الأمة قانون الرياضة الجديد بحضور 51 نائبًا وافق منهم 47 على القانون ورفضه اثنان، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ورفض مجلس الأمة الكويتي مقترحًا بعودة مجالس إداراة الأندية الكويتية المنحلة، إذ أشار أكثر من عضو إلى أن تلك صلاحيات الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات.

وقال النائب حميد السبيعي في هذا الشأن خلال الجلسة :”يجب أن يُسند الشأن الرياضي إلى أهله، ورأيي بأن النشاط الرياضي لن يعود إلا بعودة المجالس المنحلة والحكومة تقول عكس ذلك، وخلال شهر إن لم يرفع الإيقاف سأستجوب الوزير”.

من جهته تعهد وزير الشباب خالد الروضان أمام مجلس الأمة بأن تجيز اللائحة التنفيذية للقانون للجمعية العمومية للنادي الرياضي بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى “شركة أموال”.

وقا ل الوزير خالد الروضان :”عودة الأندية المنحلة تخص الجمعية العمومية ونحن أمام قانون.. وسأكون واضحاً وضوح الشمس أي تعديل على القانون لن يؤدي لرفع الإيقاف ومن الممكن عرض التعديلات لاحقاً ولا نضيع الفرصة يا إخوان ويجب إقرار القانون بالشكل الحالي”

وقال النائب رياض العدساني :”إذا أعادت الحكومة الاتحادات والأندية المنحلة سأستجوب وزير الشباب وأطالبه بالتعهد على ذلك”.

وشارك الرياضيون الكويتيون تحت العلم الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دي جانيرو، بسبب إيقاف الرياضة الكويتية.

كما حرمت أندية ومنتخبات الكويت من استكمال منافساتها في بطولات أندية ومنتخبات آسيا، واستبعدت من المسابقات الجديدة.

وتعود أزمة الرياضة الكويتية إلى تدخل الحكومة في شؤون اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة.