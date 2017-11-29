بوساطة من تركي آل الشيخ.. مجلس الأمة الكويتي يجتمع لإقرار قانون يضمن رفع الإيقاف عن الرياضة

دعا مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، الحكومة والنواب لاجتماع غير عادي يوم الأحد لإقرار قانون جديد للرياضة، يضمن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية التي عانت خلال الأعوام الأخيرة من إيقاف سلبها المشاركة في كافة الأحداث الرياضية الأقليمية والعالمية.

دعوة مجلس الأمة الكويتي، جاءت بوساطة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، الذي سبق وأعلن سعيه لحل أزمة الكويت الرياضية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر :”بإذن الله تفرح الرياضة الكويتية قريبًا”.

وقال الغانم بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية “هذه ليست جلسة عادية للتمسك برأيها بعدم حضور الجلسات العادية أثناء استقالة الحكومة وإنما جلسة خاصة طارئة لإقرار قانون مهم مرتبط بمواعيد واستحقاقات زمنية خارجية وأن هذا الأمر يعتبر من العاجل من الأمور”.

وأوضح أن توجيه تلك الدعوة جاء بناء على مستجدات وتطورات حدثت في الفترة الأخيرة تتعلق بقضية الرياضة ورفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي واستنادا على ما اطلع عليه من مراسلات حديثة آخرها أمس الثلاثاء.

وأكد “سنتخذ ما ينبغي علينا اتخاذه للتعامل مع قانون الرياضة الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم وضرورة اقراره قبل اجتماع المكتب التنفيذي في الرابع من ديسمبر المقبل”.

وأفاد بأن قراره جاء استنادا الى المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس ووفقا لصلاحياته الدستورية كرئيس للمجلس وبعد التشاور مع العديد من النواب لافتا إلى أهمية هذا الموضوع للشعب الكويتي عامة والشباب الرياضي خاصة الذي عانى من ايقاف “مجحف وظالم” للنشاط الرياضي لمدة تزيد عن عامين.

وأضاف الغانم “لن أتحدث عن تفاصيل فنية فيما يتعلق بهذا الملف نظرا للعمل الجبار والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الحكومة ممثلة بالوزير المعني ومجموعة كبيرة وواسعة من النواب والرياضيين والإعلاميين وقطاعات شبابية خارج دائرة الحكومة والمجلس للعمل على رفع الايقاف الرياضي”.

وأكد ثقته بحضور كافة النواب تحملا لمسؤولياتهم الوطنية التاريخية لاقرار القانون المتوافق لرفع “الظلم والحيف” الذي وقع على الشباب الرياضي الكويتي آملا بأن تسهم تلك الخطوة في عملية رفع الإيقاف الرياضي وان تبعث على الشباب الرياضي بشرى انتهاء الفترة المظلمة التي حرم فيها من ممارسة حقه الاصيل في مزاولة نشاطه الرياضي.

وأعلن وزير العدل الكويتي دكتور فالح العزب إن الحكومة ستحضر الجلسة العاجلة وستفعل المطلوب منها من أجل إقرار القانون.

وقال وزير الشباب الكويتي إن اقرار قانون الرياضة الجديد خطوة مهمة لاستكمال إجراءات رفع الإيقاف.

وشارك الرياضيون الكويتيون تحت العلم الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دي جانيرو، بسبب إيقاف الرياضة الكويتية.

كما حرمت أندية ومنتخبات الكويت من استكمال منافساتها في بطولات أندية ومنتخبات آسيا، واستبعدت من المسابقات الجديدة.

وتعود أزمة الرياضة الكويتية إلى تدخل الحكومة في شؤون اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة.